Депутаты Архангельской области поддержали законопроект о QR-кодах
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- РИА Новости
«Сегодня на заседании депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах», — цитирует Интерфакс пресс-службу областного парламента.
За законопроект проголосовал 31 парламентарий, против — 11, двое воздержались.
Отмечается, что депутаты внесли свои предложения и направят их на доработку.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.