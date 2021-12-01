Депутаты Архангельской области поддержали законопроект о QR-кодах

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Депутаты областного собрания Архангельской области большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Депутаты Архангельской области поддержали законопроект о QR-кодах
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании депутаты поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах», — цитирует Интерфакс пресс-службу областного парламента.

За законопроект проголосовал 31 парламентарий, против — 11, двое воздержались.

Отмечается, что депутаты внесли свои предложения и направят их на доработку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

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