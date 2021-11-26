Голикову пригласили в Госдуму для обсуждения проектов о QR-кодах 14 декабря

Заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову пригласили в Государственную думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Мы ждём её 14 декабря (Татьяну Голикову), возможно, других позовём», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.