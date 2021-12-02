В Роскачестве рассказали об исследовании отечественных консервов

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Роскачество провело проверку, в ходе которой выяснилось, что в консервы из сайры часто помещают другую рыбу.
В Роскачестве рассказали об исследовании отечественных консервов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Поводом для проверки стали многочисленные сигналы о подмене сайры более дешёвой рыбой, на которые обратили внимание крупнейшие производители рыбных консервов. Для исследования были закуплены консервы 19 торговых марок (ТМ). Выяснилось, что консервы только восьми марок действительно произведены из сайры.

В остальной продукции ДНК сайры не обнаружено. Вместо неё в консервах были тихоокеанская сельдь или дальневосточные сардины (иваси). Фальшивая сайра продавалась по цене от 19,96 до 67,60 руб. за 100 г, пишет kp.ru.

«Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что минимальная цена за консервированную сайру с добавлением масла, где действительно сайра, — 44,40 руб. за 100 г. Если цена за 100 г ниже, то, скорее всего, вы имеете дело с фальсификатом», — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что несоответствие стандартам качества рыбных консервов в России остаётся актуальной и очень острой проблемой для рыбной отрасли.

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