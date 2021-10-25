В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий рассказали об актуальной проблеме отрасли

Короткая ссылка
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что несоответствие стандартам качества рыбных консервов в России остаётся актуальной и очень острой проблемой для рыбной отрасли.
В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий рассказали об актуальной проблеме отрасли
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» специалист отметил, что, например, фальсификат сайры на внутреннем рынке, по некоторым оценкам, приближается к 80%.

По его словам, причиной является то, что российский вылов этой рыбы в последние годы упал примерно в 96 раз — дальневосточная сардина вытесняет сайру своей массой далеко в открытый океан.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что с учётом наценки торговых сетей сайра продаётся в среднем по 180 рублей за банку.

Однако в Центральной России распространены консервы с сайрой, стоимость которых не превышает 100 рублей, это должно вызывать подозрение, уточнил эксперт.

«Наш анализ показал, что в такие банки закладывается сельдь или же дальневосточная сардина (иваси). В связи с этим мы уже призвали к проверкам компаний, которые фальсифицируют эту рыбу. Также возможен и сговор компаний с торговыми сетями. Ведь распространение фальсификата бьёт по настоящим производителям сайры, и они просто теряют сбытовой рынок», — сказал Мартынов.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил о возможном снижении цен на красную икру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить