В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий рассказали об актуальной проблеме отрасли

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал, что несоответствие стандартам качества рыбных консервов в России остаётся актуальной и очень острой проблемой для рыбной отрасли.

В беседе с «Известиями» специалист отметил, что, например, фальсификат сайры на внутреннем рынке, по некоторым оценкам, приближается к 80%.

По его словам, причиной является то, что российский вылов этой рыбы в последние годы упал примерно в 96 раз — дальневосточная сардина вытесняет сайру своей массой далеко в открытый океан.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что с учётом наценки торговых сетей сайра продаётся в среднем по 180 рублей за банку.

Однако в Центральной России распространены консервы с сайрой, стоимость которых не превышает 100 рублей, это должно вызывать подозрение, уточнил эксперт.

«Наш анализ показал, что в такие банки закладывается сельдь или же дальневосточная сардина (иваси). В связи с этим мы уже призвали к проверкам компаний, которые фальсифицируют эту рыбу. Также возможен и сговор компаний с торговыми сетями. Ведь распространение фальсификата бьёт по настоящим производителям сайры, и они просто теряют сбытовой рынок», — сказал Мартынов.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с «Газетой.Ru» заявил о возможном снижении цен на красную икру.