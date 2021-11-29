Владелец «Листвяжной» выплатил семьям погибших и пострадавшим более 100 млн рублей

Компания — владелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области выплатила семьям погибших и пострадавшим в результате аварии более 100 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

По его словам, 29 ноября будут закончены все выплаты из регионального и муниципального бюджета.

Цивилёв отметил, что две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность тела их родственников.

«Одновременно идёт выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководство шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошёл взрыв, начало выплачивать компенсации семьям погибших в результате аварии.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».