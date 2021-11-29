Семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» начали получать выплаты

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошёл взрыв, начинает выплачивать компенсации семьям погибших в результате аварии. Об этом заявили в пресс-службе шахты.

«Шахта «Листвяжная» начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии», — передаёт ТАСС сообщение.

Уточняется, что в течение сегодняшнего дня на счета родственников погибших будут переведены первые средства.

Совладелец шахты Михаил Федяев рассказал, что будет лично контролировать выполнение всех обязательств компании.

Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил, что семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей от области и района в рамках материальной компенсации.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.