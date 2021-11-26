Семьи погибших в аварии на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от области

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил, что семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей от области и района в рамках материальной компенсации.

«Выплаты будут по погибшим 150 тыс. руб. от области и 100 тыс. руб. — от района, итого 250 тыс. руб.», — приводит РИА Новости заявление Цивилёва.

Он добавил, что госпитализированные получат по 100 тыс. руб. от области и 50 тыс. от района, в общей сложности маткомпенсация составит 150 тыс. руб.

По словам главы региона, лица, находящиеся на амбулаторном лечении, получат по 50 тыс. руб. от области и 25 тыс. руб. от района.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».