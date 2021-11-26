Семьи погибших в аварии на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от области

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил, что семьи погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей от области и района в рамках материальной компенсации.
Семьи погибших в аварии на шахте «Листвяжная» получат по 250 тысяч рублей от области
  • РИА Новости

«Выплаты будут по погибшим 150 тыс. руб. от области и 100 тыс. руб. — от района, итого 250 тыс. руб.», — приводит РИА Новости заявление Цивилёва.

Он добавил, что госпитализированные получат по 100 тыс. руб. от области и 50 тыс. от района, в общей сложности маткомпенсация составит 150 тыс. руб.

По словам главы региона, лица, находящиеся на амбулаторном лечении, получат по 50 тыс. руб. от области и 25 тыс. руб. от района.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».

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