Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за взрыва на шахте «Листвяжная»
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Цивилёв, передаёт ТАСС.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.
Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».