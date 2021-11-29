Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за взрыва на шахте «Листвяжная»

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кемеровской области в связи с гибелью 51 человека в результате взрыва в шахте «Листвяжная», произошедшего 25 ноября.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Цивилёв, передаёт ТАСС.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

Два дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».