Власти рассказали о выплатах пострадавшим при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе

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Выплаты из регионального бюджета получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Власти рассказали о выплатах пострадавшим при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Идёт выплата из областного бюджета, бюджета района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей погибших», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что в больницах Кузбасса остаются 64 пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», ещё 12 человек проходят амбулаторное лечение.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших на шахте «Листвяжная».

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