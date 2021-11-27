Замдиректора шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении правил промбезопасности

Заместитель директора шахты «Листвяжная» Андрей Молостов не признал вину в нарушении правил промышленной безопасности по делу об аварии на шахте в Кемеровской области. Об этом сообщили в СК России.

«Обвиняемый Молостов вину в преступлении не признал», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее в прокуратуре сообщили об аресте главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина по делу об аварии на шахте в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.