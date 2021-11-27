Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

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Главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу об аварии на шахте «Листвяжная»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 января», — приводит РИА Новости сообщение.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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