Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

Главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 января», — приводит РИА Новости сообщение. 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.