Директор шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм безопасности

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RT
Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, обвиняемый в нарушении правил промышленной безопасности по делу о ЧП, в результате которого погиб 51 человек, не признал вину. Об этом сообщили в СК России.
Директор шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм безопасности
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Вину в инкриминируемых деяниях не признал», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что директор шахты «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели шахтёров в результате ЧП. 

Следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Как отмечается, трое из них обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, а двое — в халатности, которая привела к гибели людей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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