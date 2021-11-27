Директор шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм безопасности
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«Вину в инкриминируемых деяниях не признал», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что директор шахты «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела о гибели шахтёров в результате ЧП.
Следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Как отмечается, трое из них обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, а двое — в халатности, которая привела к гибели людей.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.