Пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» предъявлены обвинения

Следователи предъявили обвинения пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Трое из них обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, а двое в халатности, которая привела к гибели людей.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В Следственном комитете России предъявлено обвинение директору шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку, а также главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), Винокурову и Семыкину — ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании правительственной комиссии по трагедии в шахте «Листвяжная».