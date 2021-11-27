Выжившего при аварии на шахте «Листвяжная» спасателя переведут в Кемерово
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«По результатам телемедицинской конференции принято решение о его переводе в областной токсикологический центр Кемерова», — приводит РИА Новости его слова.
Богданов уточнил, что состояние спасателя оценивается как стабильно тяжёлое.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.