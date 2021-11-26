Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе находится в состоянии средней степени тяжести
- РИА Новости
«Он в состоянии средней тяжести», — приводит слова Цивилёва ТАСС.
Он добавил, что пострадавшего доставят в Центр охраны здоровья шахтёров в город Ленинск-Кузнецкий.
«Там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — сказал глава региона.
Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин.
Всего в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.