Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе находится в состоянии средней степени тяжести

Выживший в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатель находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Он в состоянии средней тяжести», — приводит слова Цивилёва ТАСС.

Он добавил, что пострадавшего доставят в Центр охраны здоровья шахтёров в город Ленинск-Кузнецкий.

«Там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — сказал глава региона.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин.

Всего в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.