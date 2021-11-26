Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе находится в состоянии средней степени тяжести

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Выживший в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области спасатель находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Выживший после ЧП на шахте в Кузбассе находится в состоянии средней степени тяжести
  • РИА Новости

«Он в состоянии средней тяжести», — приводит слова Цивилёва ТАСС.

Он добавил, что пострадавшего доставят в Центр охраны здоровья шахтёров в город Ленинск-Кузнецкий.

«Там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — сказал глава региона.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин.

Всего в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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