Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин
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«Был обнаружен спасатель Заковряшин», — цитирует РИА Новости Чуприяна.
Заковряшина ранее признали погибшим.
По данным МЧС России, он помощник командира взвода ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГЧС».
Ему 51 год, на службе он с 2011 года.
Утром 26 ноября стало известно, что в шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден живой человек. Изначально появилась информация, что это шахтёр.
В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.