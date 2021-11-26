Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин

Живым после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден не шахтёр, а горноспасатель Александр Заковряшин. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Был обнаружен спасатель Заковряшин», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Заковряшина ранее признали погибшим.

По данным МЧС России, он помощник командира взвода ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГЧС».

Ему 51 год, на службе он с 2011 года.

Утром 26 ноября стало известно, что в шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден живой человек. Изначально появилась информация, что это шахтёр.

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.