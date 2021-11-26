Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин

Короткая ссылка
Живым после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден не шахтёр, а горноспасатель Александр Заковряшин. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в шахте «Листвяжная» живым найден спасатель Заковряшин
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Был обнаружен спасатель Заковряшин», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Заковряшина ранее признали погибшим.

По данным МЧС России, он помощник командира взвода ВГСВ №2 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГЧС».

Ему 51 год, на службе он с 2011 года.

Утром 26 ноября стало известно, что в шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден живой человек. Изначально появилась информация, что это шахтёр

В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков, также шестеро спасателей были признаны погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить