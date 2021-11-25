Власти Кузбасса заявили о корректировке плана операции по спасению шахтёров

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв в оперативном штабе на месте ЧП заявил, что план операции по поиску и спасению шахтёров шахты «Листвяжная» корректируется в связи с опасными условиями работы спасателей под землёй.
Власти Кузбасса заявили о корректировке плана операции по спасению шахтёров
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он также уточнил, что операция не возобновится до утра.

«Мы со всеми специалистами обсуждали дальнейший план работы. Наша задача — без риска для горноспасателей, потому что мы уже трёх потеряли, — разработать план действий, чтобы шаг за шагом продвигаться вглубь шахты», — сказал Цивилев.

По его словам, в шахте будет работать большая группа специалистов.

«План сейчас как раз верстается, и он будет разрабатываться на базе прогноза и оценки ситуации в шахте. Сейчас мы до утра ждём, анализируем, занимаемся прогнозными планами. Потом будем детально корректировать план действий, потому что мы не имеем больше права рисковать жизнями горноспасателей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в шахте «Листвяжная» нашли тела троих пропавших горноспасателей.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 горняков. В больницы обратились 49 пострадавших.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.

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