Диетолог Григорьян рассказала, чем можно заменить красную икру

На фоне подорожания красной икры в России диетолог Ольга Григорьян дала совет заменить продукт рыбой.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что икра — не очень полезный продукт, поэтому от него вполне можно отказаться за праздничным столом.

«Рыбные жиры есть и в тушке рыбы, и печени трески, тунце. Икра, помимо высокой калорийности, ещё и солёная. В целом не очень показана людям в большом количестве — у многих повышенное давление, склонность к стрессам, тем более во время пандемии. Не так уж фанатично надо биться за икру, это больше традиция, это больше красота на столе. Это абсолютно не трендовый продукт. Если говорим об омеге, то она больше всего содержится в селёдке. Наше традиционное блюдо сельдь под шубой полностью заменит и восполнит все дефициты в питании», — сказала диетолог.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.