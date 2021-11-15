Диетолог Белоусова напомнила правила питания на удалёнке

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как правильно питаться и не набрать лишний вес, работая из дома.

«Здесь нужно, чтобы с вечера был готов какой-то завтрак. Это может быть каша, которая сварена заранее, могут быть мюсли с кефиром или простоквашей», — сказала диетолог в беседе с ФАН.

Далее следует строить свой распорядок по световому дню: обязательно чем-то перекусить с утра, в 11:00—12:00 — пообедать.

«Сейчас хороший сезон, прохладно, готовить можно заранее и держать готовые блюда на балконе. Не обязательно каждый день стоять у плиты», — уточнила Белоусова.

В то же время она отметила, что на вечерний приём пищи нужно иметь что-то лёгкое: фруктовый салат или овощной с нежирным сыром и оливками. Также подойдут любые фрукты, кроме бананов, и орехи.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.