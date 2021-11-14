Трое отказавшихся от прививок медиков из Еврейской автономной области заболели COVID-19
- Reuters
«17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — говорится в сообщении регионального Департамента здравоохранения в Instagram.
Представитель Департамента информполитики губернатора и правительства ЕАО ранее заявила, что многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи, решившие уволиться, забрали заявления об увольнении.
Изначально медики хотели покинуть место работы из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, ссылаясь на наличие иммунитета к инфекции за счёт постоянного контакта с заболевшими.