Трое отказавшихся от прививок медиков из Еврейской автономной области заболели COVID-19

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Три сотрудника скорой помощи из Еврейской автономной области (ЕАО), отозвавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19, заболели коронавирусом.
Трое отказавшихся от прививок медиков из Еврейской автономной области заболели COVID-19
  • Reuters

«17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием», — говорится в сообщении регионального Департамента здравоохранения в Instagram.

Представитель Департамента информполитики губернатора и правительства ЕАО ранее заявила, что многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи, решившие уволиться, забрали заявления об увольнении.

Изначально медики хотели покинуть место работы из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, ссылаясь на наличие иммунитета к инфекции за счёт постоянного контакта с заболевшими.

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