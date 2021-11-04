Коллектив скорой помощи в ЕАО решил уволиться из-за нежелания вакцинироваться

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Коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.
Коллектив скорой помощи в ЕАО решил уволиться из-за нежелания вакцинироваться
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать», — рассказал один из сотрудников скорой в комментарии РИА Новости.

По его словам, все эти медики подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, а потому убеждены, что обладают иммунитетом к COVID-19.

Информацию об увольнении сотрудников скорой подтвердил главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган.

Позднее на сайте депздрава ЕАО в Instagram было опубликовано обращение от имени Когана. Он заверил жителей в том, что без медпомощи они не останутся.

«Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в сёлах Кульдур, Теплоозёрск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развёрнутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — говорится в публикации.

В Росздравнадзоре ранее попросили территориальные органы ведомства выявлять граждан, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19.

В частности, служба поручила обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании».

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