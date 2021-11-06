Многие из пожелавших уволиться сотрудников скорой помощи в ЕАО забрали заявления

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Представитель департамента информационной политики губернатора и правительства Еврейской автономной области заявила, что многие сотрудники бригад скорой медицинской помощи ранее решившие уволиться из-за нежелания прививаться от COVID-19, забрали заявления об увольнении.

«В моем пофамильном списке 26 человек... Многие (из них) позабирали заявления (об увольнении), но не все», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в ЕАО для решения проблемы прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов.

Ранее сообщалось, что из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково в ЕАО написал заявления на увольнение.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов.

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