Россияне без QR-кодов смогут вернуться в страну по ПЦР-тесту
- РИА Новости
Дата введения системы QR-кодов будет определяться правительством.
«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствие такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест. — RT)», — следует из текста законопроекта, размещённого в думской электронной базе.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.
Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.