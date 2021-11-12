Россияне без QR-кодов смогут вернуться в страну по ПЦР-тесту

Согласно внесённому в Госдуму законопроекту, россияне, которые приобрели билет на рейс до даты введения обязательных QR-кодов в самолётах и на железнодорожном транспорте, смогут вернуться в Россию при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус.

Дата введения системы QR-кодов будет определяться правительством.

«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствие такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест. — RT)», — следует из текста законопроекта, размещённого в думской электронной базе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Во внесённых правительством в Госдуму законопроектах говорится, что нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года.