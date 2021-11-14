Диетолог Соломатина рассказала о свойствах имбиря

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с RT о полезных свойствах имбиря, а также дала советы по его употреблению в пищу.

«Имбирь содержит джинджерол — компонент, который обладает мощным антиоксидантным свойством, предохраняет от преждевременного старения, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему, на функции мозга, обладает противовоспалительным свойством, помогает быстрее протекать метаболическим процессам», — рассказала специалист.

Следовательно, как подчеркнула Соломатина, иммунная система начинает работать активнее.

«Поскольку увеличивается кровообращение — и белки иммунной системы быстрее достигают места назначения. Благодаря этому улучшается усвоение пищи и питательных веществ», — отметила эксперт.

Она добавила, что маринованный имбирь также «отчасти сохраняет свои полезные свойства».

«Имбирь добавляют в чай, но в этом случае нужно его очищать, желательно измельчать, поскольку таким образом он быстрее отдаёт свои полезные вещества непосредственно в воду. Его можно употреблять достаточно регулярно, хорошо в сочетании с любыми цитрусовыми», — объяснила врач.

При этом эксперт заявила, что иногда люди «приписывают ему сверхспособности и начинают есть его в неограниченном количестве».

«Этот корень имеет очень терпкий вкус за счёт многих компонентов, там много органических масел, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта... Это всё может привести к воспалительным процессам, особенно на голодный желудок. Потому что кто-то пьёт имбирную воду на голодный желудок, причём достаточно концентрированную, ещё и съедает эту мякоть. Поэтому всё-таки нужно его употреблять разумно, в небольших количествах и желательно не на голодный желудок», — посоветовала Соломатина.

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