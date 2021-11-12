Российские военные сообщили о разработке биодобавки против COVID-19

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Российские военные заявили о разработке средств профилактики коронавируса и государственной регистрации биологически активной добавки (БАД) на основе трав и других природных материалов.
Российские военные сообщили о разработке биодобавки против COVID-19
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

«После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями».

Ранее директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что высокий уровень антител в крови нужно поддерживать, чтобы побеждать штамм «дельта».

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