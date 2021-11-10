Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

По данным опроса kp.ru, 39% россиян поддержали идею обязательной вакцинации от COVID-19.

Как считают 4% респондентов, эпидемиологическая ситуация улучшится, если перевести большинство граждан на удалёнку.

По мнению 3%, справиться с пандемией поможет ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Ещё 2% опрошенных выступили за допуск в общественные места и транспорт по QR-коду.

52% участников опроса выразили мнение, что COVID-19 останется навсегда.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушило бы конституционные права россиян.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.