Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
По данным опроса kp.ru, 39% россиян поддержали идею обязательной вакцинации от COVID-19.
Опрос показал отношение россиян к обязательной вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как считают 4% респондентов, эпидемиологическая ситуация улучшится, если перевести большинство граждан на удалёнку.

По мнению 3%, справиться с пандемией поможет ужесточение контроля за соблюдением масочного режима. Ещё 2% опрошенных выступили за допуск в общественные места и транспорт по QR-коду.

52% участников опроса выразили мнение, что COVID-19 останется навсегда.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной в России.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушило бы конституционные права россиян.

Согласно данным на 10 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 38 058 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 911 713 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить