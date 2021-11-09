Диетолог Гинзбург рассказал об укрепляющей иммунитет диете

Для укрепления иммунитета в период вирусных заболеваний необходимо соблюдать особую противовоспалительную диету, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В беседе с Nation News он сообщил, что для улучшения противовоспалительной активности организма и поддержания необходимой вязкости крови следует придерживаться особого рациона.

Он должен включать морскую рыбу жирных сортов (не менее трёх-четырёх порций в неделю), овощи, фрукты, зелень и ягоды — малину, ежевику, клюкву, чернику.

Для укрепления иммунитета также необходимо питаться четыре-пять раз в день маленькими порциями, а ещё сократить потребление десертов и сладостей, подчеркнул Гинзбург.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.