Врач Королёва напомнила о функции жиров при укреплении иммунитета

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Врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о важности жиров в рационе человека на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Врач Королёва напомнила о функции жиров при укреплении иммунитета
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«Безупречность состояния клеточной мембраны, то есть липидная мантия каждой клетки, — это хорошая защита от проникновения вируса. Альвеолярный аппарат лёгочной ткани на 90% представлен липидами, что обеспечивает качество дыхательной функции. Всем известно, что полиненасыщенные жирные кислоты оказывают противовоспалительное действие», — пояснила Королёва в беседе с «Российской газетой».

В числе полезных продуктов специалист назвала сало, масло гхи, а также орехи, рыбу и семена.

По её словам, небольшой кусок сала, например, поможет поддержать щелочную среду в организме, в которой бактерии и вирусы теряют свою активность и гибнут (в кислотной — размножаются).

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.

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