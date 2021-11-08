Врач рассказал об особом симптоме при COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров указал на особый симптом при COVID-19 — одну из групп повреждений медики назвали «ковидными пальцами».

В комментарии сайту «Аргументы и факты» Аскаров отметил, что одной из особенностей коронавирусной инфекции является поражение мелких сосудов и развитие тромбозов из-за повышенной свёртываемости крови.

«Именно поэтому врачи часто наблюдают у пациентов синдром «ковидных пальцев» — холодные и синюшно-мраморные кисти рук из-за спазма и уменьшения кровотока», — пояснил он.

По словам специалиста, пациенты в таких случаях часто жалуются на боли в кистях, судороги, онемение и покалывание в пальцах.

Ранее в Роспотребнадзоре указали на сходство симптомов COVID-19 и простуды.

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 165 заболевших.