За сутки в России зарегистрировано 39 400 случаев COVID-19

Согласно данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. При этом накануне стало известно о 39 165 заболевших.

С начала эпидемии в России подтвердили 8 834 495 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 25 582 пациента с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 587 560 человек. Днём ранее вылечились 26 806 пациентов.

В течение 24 часов в России умерли 1190 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1179 пациентов. Общее число летальных случаев — 248 004.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы COVID-19 всё больше стали напоминать симптомы ОРВИ и гриппа.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Решение продлить нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли пять субъектов России — Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области.