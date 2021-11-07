В России за сутки выявили 39 165 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 39 165 случаев инфицирования коронавирусом, накануне стало известно о 41 335 заболевших. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 795 095 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 26 806 пациентов с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 561 978 человек.



Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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