В России за сутки выявили 39 165 случаев коронавируса
- РИА Новости
Уточняется, что всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 795 095 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели 26 806 пациентов с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 561 978 человек.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.
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