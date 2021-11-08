В пяти российских регионах продлили нерабочие дни
Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе ещё на неделю с сохранением заработной платы.
В области сохраняются введённые ранее ограничения и добавляются новые: приостанавливается работа общепита, кинотеатров, концертных залов и соляриев.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября.
Так, с 8 ноября жителям региона будет необходимо предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торговых и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, учреждений культуры, заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
В Челябинской области по решению оперативного штаба режим нерабочих дней пролонгирован до 12 ноября.
До 9 января 2022 года вход в предприятия общественного питания и учреждения культуры области будет осуществляться по QR-кодам.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней до 12 ноября.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил нерабочие дни до 10 ноября.