В пяти российских регионах продлили нерабочие дни

Короткая ссылка
Решение продлить нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом приняли пять субъектов России — Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области.

Об этом информирует РИА Новости.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе ещё на неделю с сохранением заработной платы.

В области сохраняются введённые ранее ограничения и добавляются новые: приостанавливается работа общепита, кинотеатров, концертных залов и соляриев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней до 15 ноября.

Так, с 8 ноября жителям региона будет необходимо предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торговых и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, учреждений культуры, заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.

В Челябинской области по решению оперативного штаба режим нерабочих дней пролонгирован до 12 ноября.

До 9 января 2022 года вход в предприятия общественного питания и учреждения культуры области будет осуществляться по QR-кодам.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней до 12 ноября.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил нерабочие дни до 10 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить