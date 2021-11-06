Все напавшие на мужчину в Новой Москве являются уроженцами государства Закавказья

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Все четверо задержанных за нападение на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья.
Все напавшие на мужчину в Новой Москве являются уроженцами государства Закавказья
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в столичной полиции.

«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство», — говорится в ответе на запрос агентства.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

На данный момент задержаны все четверо нападавших. Как заявил заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук, трое задержанных 2000, 2002 и 2003 годов рождения являются гражданами России, а один мужчина 2002 года рождения — гражданином другой страны.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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