Все напавшие на мужчину в Новой Москве являются уроженцами государства Закавказья
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в столичной полиции.
«Все четверо задержанных являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство», — говорится в ответе на запрос агентства.
Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
На данный момент задержаны все четверо нападавших. Как заявил заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук, трое задержанных 2000, 2002 и 2003 годов рождения являются гражданами России, а один мужчина 2002 года рождения — гражданином другой страны.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.