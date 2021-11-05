В прокуратуре рассказали подробности нападения на мужчину в Новой Москве

Один из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве, со слов отца, ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой нападавший был с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом. Со слов отца, один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — приводит ТАСС сообщение.

Прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего.

Ранее старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова заявила, что фигуранты дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве создали угрозу для жизни мальчика, его здоровье проверят специалисты.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).