СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнка

Фигуранты дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве создали угрозу для жизни мальчика, его здоровье проверят специалисты, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

«Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены следователями ведомства, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребёнка», — приводит её слова РИА Новости.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).