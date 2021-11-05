СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнка

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Фигуранты дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве создали угрозу для жизни мальчика, его здоровье проверят специалисты, заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнка
  • РИА Новости

«Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены следователями ведомства, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребёнка», — приводит её слова РИА Новости.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»). 

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