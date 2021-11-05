СК: напавшие на мужчину в Москве создали угрозу для жизни ребёнка
- РИА Новости
«Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка. Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены следователями ведомства, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребёнка», — приводит её слова РИА Новости.
Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).