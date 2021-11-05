Полиция установила личность пострадавшего в результате нападения в Новой Москве

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Полицейскими установлен отец несовершеннолетнего ребёнка. В настоящее время сотрудниками проводится его опрос с целью установления всех обстоятельств события», — заявил собеседник издания.

Ранее столичное управление полиции начало проверку после появления в сети видео с нападением четырёх неизвестных на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.

По факту нападения четырёх неизвестных на мужчину с сыном в Новой Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).