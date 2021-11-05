Полиция начала проверку по факту нападения неизвестных на мужчину с ребёнком

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Столичное управление полиции начало проверку после появления в сети видео с нападением четырёх неизвестных на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.
Полиция начала проверку по факту нападения неизвестных на мужчину с ребёнком
  • РИА Новости

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы столичного ГУМВД.

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила агентству, что следователи также начали проверку по факту данного происшествия. Специалисты уже осматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личности участников конфликта.

Ранее в сети появилось видео с нападением четырёх человек на отца с маленьким сыном в московских Новых Ватутинках. Мужчина предлагал разобраться один на один, но его избили толпой.

4 октября в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство.

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