По факту нападения четырёх неизвестных на мужчину в Новой Москве возбуждено дело

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Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения четырёх неизвестных на мужчину с ребёнком в Новой Москве.
По факту нападения четырёх неизвестных на мужчину в Новой Москве возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников», — сказали в ведомстве.

Ранее столичное управление полиции начало проверку после появления в сети видео с нападением четырёх неизвестных на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.

4 октября в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство.

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