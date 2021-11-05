«Создали угрозу жизни и здоровью ребёнка»: дело по статье о хулиганстве после нападения в Новой Москве передано в СК

СК расследует уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), возбуждённое после нападения группы лиц на мужчину с ребёнком в Новой Москве. По версии следователей, инцидент произошёл в районе Нововатутинского проспекта. Как отметили в ведомстве, нападавшие своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнего.

«У одного из фигурантов был предмет, похожий на нож»

Уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после нападения в Новой Москве передано в Следственный комитет. Об этом сообщили в ведомстве. По информации следователей, инцидент произошёл в районе Нововатутинского проспекта.

«В вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребёнок, и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении главного следственного управления СК по Москве.

Отмечается, что потерпевшие в ходе инцидента установлены, с ними проводят работу следователи. Кроме того, специалисты проверяют состояние ребёнка.

«В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, в московской прокуратуре заявили, что ведомство контролирует ход расследования, а также соблюдение процессуальных прав ребёнка. Как говорится в сообщении, мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом.

«Со слов отца, один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», — отметили в прокуратуре.

Ранее руководство ГУ МВД по Москве также взяло на контроль ход расследования инцидента.

Тем временем в сети появилась видеозапись конфликта, в ходе которого группа людей напала на мужчину с маленьким ребёнком. Автор видео пишет, что нападавшими были приезжие.

Впоследствии очевидец событий рассказал RT о деталях конфликта. По его словам, в ходе потасовки мужчина «предложил побороться один на один», однако на него напала вся группа.

«Увидел, как мужчина с ребёнком на руках убегает от группы людей, как я понял, они поругались из-за чего-то. Когда он поставил ребёнка на землю, мужчину стали бить по лицу, ребёнок убежал в сторону, за ним присмотрела женщина», — сказал собеседник RT.

Молодой человек добавил, что сообщил детали произошедшего правоохранителям.

После конфликта в Новых Ватутинках местные жители стали публиковать в соцсетях видео, предположительно, рейда полиции. По словам очевидцев, правоохранители задерживали мигрантов и рабочих строек, а также допрашивали свидетелей.

Ещё один очевидец инцидента рассказал RT, что пострадавших опросила полиция, прибывшая в район в рамках рейда.

«Шли мимо эти четверо (нападавших. — RT), их зацепили или толкнули, слово за слово», — рассказал он о начале конфликта. Мужчина добавил, что у пострадавшего были видны ссадины на лице.

Инцидент в московском метро

Напомним, что в начале октября в Москве произошёл резонансный инцидент. Группа мужчин напала на пассажира столичного метро, который заступился за девушку. Конфликт начался после того, как одна из пассажирок сделала мужчинам замечание за слишком громкое поведение, в ответ на что услышала оскорбления.

Также по теме «Начали на девушку наезжать»: что известно об обвиняемых в избиении пассажира в московском метро В Москве суд арестовал троих мужчин, которые жестоко избили в вагоне метро 25-летнего Романа Ковалёва. Молодой человек заступился за...

Один из пассажиров подошёл к мужчинам, чтобы сделать замечание, те начали бить его руками и ногами. В опубликованной записи видно, что избиение продолжалось даже после того, как мужчина перестал оказывать сопротивление и оказался на полу. При этом злоумышленники кричали на других пассажиров, требуя от очевидцев не вмешиваться и выкрикивая угрозы в их адрес.

Впоследствии стало известно, что за девушку заступился 25-летний житель столицы Роман Ковалёв. После драки его госпитализировали. Девушка Романа рассказала RT, что он получил «перелом носа и кости под глазом».

Нападавших задержали, в отношении возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Позднее Следственный комитет отметил поступок Ковалёва ведомственной медалью «Доблесть и отвага». В СК подчеркнули, что мужчина проявил активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.