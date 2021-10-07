Девушка избитого в метро 25-летнего мужчины рассказала о его состоянии

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Девушка 25-летнего мужчины, избитого в поезде московского метро 4 октября, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, в каком состоянии он находится.
Девушка избитого в метро 25-летнего мужчины рассказала о его состоянии
  • РИА Новости

«Он идёт на поправку. Правда, глаза не видят — отёки очень сильные. Лицо всё опухшее. Лечим», — рассказала Анна.

По словам Романа, избитого в метро, конфликт начался после того, как злоумышленники начали приставать к девушке. Мужчина заступился за неё, после чего был жестоко избит. Девушка добавила, что нападавшие провоцировали людей в метро.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября избили в вагоне метро 25-летнего пассажира.

Также министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что дагестанцы, которые избили молодого человека в московском метро, этим поступком дискредитируют молодёжь республики, а также «позорят своё имя и свои семьи».

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