Бастрыкин поручил провести проверку напавших в метро на пассажира на другие преступления

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку троих подозреваемых в нападении на пассажира в московском метро на совершение аналогичных преступлений.
Бастрыкин поручил провести проверку напавших в метро на пассажира на другие преступления
  • РИА Новости

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Суд ранее арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).

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