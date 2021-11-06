Полиция задержала четвёртого подозреваемого в нападении на мужчину в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали четвёртого подозреваемого в избиении мужчины с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвёртого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве. Мужчина 2002 года рождения задержан в ночное время», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «в настоящее время задержанный доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел».

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного дела.

Также Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».