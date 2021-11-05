Глава СК поручил доложить о ходе расследования о нападении на мужчину в Новой Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Соответствующая информация опубликована на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребёнком в Новой Москве», — говорится в сообщении.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

К настоящему моменту задержаны трое нападавших.