Глава СК поручил доложить о ходе расследования о нападении на мужчину в Новой Москве
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«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребёнком в Новой Москве», — говорится в сообщении.
Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).
К настоящему моменту задержаны трое нападавших.