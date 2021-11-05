Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на мужчину в Новой Москве
- РИА Новости
«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).
К настоящему моменту уже двое нападавших задержаны.