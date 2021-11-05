Полиция задержала третьего подозреваемого в нападении на мужчину в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали ещё одного мужчину, подозреваемого в нападении на отца с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД.

РИА Новости

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», — приводит ТАСС сообщение. Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»). К настоящему моменту уже двое нападавших задержаны.