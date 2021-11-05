В СК сообщили о задержании двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве

Следователи задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время задержанные будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий.

Ранее старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова заявила, что фигуранты дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве создали угрозу для жизни мальчика, его здоровье проверят специалисты.

Правоохранительные органы ранее установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).