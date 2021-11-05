Бастрыкин поручил квалифицировать нападение на мужчину в Новой Москве как покушение на убийство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью «Покушение на убийство». Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с тем что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание... переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, нападавшие «не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнего ребёнка».

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство»).

К настоящему моменту задержаны трое нападавших.