Задержанных за нападение в Новой Москве проверят на причастность к другим преступлениям

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В СК заявили, что задержанных за нападение на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве проверят на причастность к совершению других преступлений.
Задержанных за нападение в Новой Москве проверят на причастность к другим преступлениям
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК России и направить в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с подозреваемыми были проведены очные ставки. Правоохранительные органы также провели обыски по местам их фактического проживания.

«В качестве свидетелей допрошены очевидцы произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

На данный момент задержаны все четверо нападавших.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.

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