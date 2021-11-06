Задержанных за нападение в Новой Москве проверят на причастность к другим преступлениям
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК России и направить в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», — говорится в заявлении.
Уточняется, что с подозреваемыми были проведены очные ставки. Правоохранительные органы также провели обыски по местам их фактического проживания.
«В качестве свидетелей допрошены очевидцы произошедшего», — добавили в ведомстве.
Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
На данный момент задержаны все четверо нападавших.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.