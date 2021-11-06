Подозреваемый в нападении на мужчину в Новой Москве опровергает использование в драке ножа
- РИА Новости
«Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никакого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», — сказал юрист агентству ТАСС.
Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.
В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
На данный момент задержаны все четверо нападавших.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.