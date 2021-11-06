Подозреваемый в нападении на мужчину в Новой Москве опровергает использование в драке ножа

Адвокат Роман Масютенко, представляющий интересы одного из подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, заявил, что его подзащитный опровергает данные об использовании ножа в драке.

«Мой подзащитный Эльнур Гасанов заявил, что никакого ножа в конфликте никто не применял. По версии следствия, нож достал брат Гасанова. Однако сам Гасанов это не подтверждает, полагаю, что его брат придерживается этой же версии», — сказал юрист агентству ТАСС.

Ранее правоохранительные органы установили личность мужчины, который пострадал в результате нападения в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

В прокуратуре при этом заявили, что один из нападавших ударил четырёхлетнего мальчика по щеке, другой был с ножом. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

На данный момент задержаны все четверо нападавших.

Подробнее о произошедшем — в материале RT.