Власти Амурской области решили не продлевать в регионе нерабочие дни

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что власти приняли решение не продлевать в регионе нерабочие дни, но расширяют действие QR-кодов о вакцинации.
Власти Амурской области решили не продлевать в регионе нерабочие дни
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что решение об отказе продлевать нерабочие дни было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Вместе с тем ограничения по QR-кодам будут продлеваться и вводиться новые», — сказал Орлов.

Как говорится в заявлении, планируется с 15 ноября ввести допуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений в семи муниципальных образованиях с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Аналогичные меры действуют в Благовещенске с 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России продлили нерабочие дни.

Так, например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября, а в Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

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