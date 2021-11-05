В Удмуртии заявили об отсутствии планов продлевать нерабочие дни

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что власти региона не планируют продлевать нерабочие дни, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«С 8 ноября возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек», — написал Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

Также он подчеркнул, что посещать указанные им места можно только при предъявлении QR-кода (или документа о медицинском отводе) либо ПЦР-теста не старше трёх суток.

При этом Бречалов заявил, что некоторые сферы бизнеса не возобновят работу в регионе до 15 ноября. В частности, закрытыми пока останутся ярмарки и кинотеатры.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России продлили нерабочие дни.

Так, например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября, а в Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.